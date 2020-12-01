Онищенко не рекомендует больным коронавирусом делать КТ без назначения врача
1 декабря 2020, 13:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат ГД Геннадий Онищенко призвал заразившихся коронавирусом не делать компьютерную томографию без назначения врача, чтобы избежать радиационного облучения.
По словам академика РАН, опытный врач и без КТ определит, есть у пациента пневмония или нет. Онищенко напомнил, что медицинское облучение – второе по значению среди радиационных излучений, на него приходится 15% от общего объема.
«В этих 15% медицинского облучения половина КТ. Поэтому не надо увлекаться этим», – добавил Онищенко.
Ранее Онищенко оценил предложение общественности запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.
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