Онищенко не рекомендует больным коронавирусом делать КТ без назначения врача

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1 декабря 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Геннадий Онищенко. Фото: сайт ГД

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат ГД Геннадий Онищенко призвал заразившихся коронавирусом не делать компьютерную томографию без назначения врача, чтобы избежать радиационного облучения.

По словам академика РАН, опытный врач и без КТ определит, есть у пациента пневмония или нет. Онищенко напомнил, что медицинское облучение – второе по значению среди радиационных излучений, на него приходится 15% от общего объема.

«В этих 15% медицинского облучения половина КТ. Поэтому не надо увлекаться этим», – добавил Онищенко.

Ранее Онищенко оценил предложение общественности запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.