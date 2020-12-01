В России официально открылась первая новогодняя елка

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1 декабря 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

1 декабря в Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку. Это произошло в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Миссия зажечь новогоднюю елку ежегодно возлагается на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана, который живет на Полюсе Холода. Чысхаан, который прибыл с Полюса Холода – священной горы Эбэ Хайа в Оймяконском районе, передал главе Якутии символ холода – магический кристалл, осколок рога Быка Зимы.

В правительстве Якутии отметили, что из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, массовые мероприятия на центральной площади Якутска около елки были отменены, церемония открытия елки проходила в режиме онлайн.

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