Анита Цой, Анна Семенович и другие звезды рассказали, как встретят 2021 год

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1 декабря 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анита Цой, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российские знаменитости рассказали журналистам во вторник, 1 декабря, как планируют встретить Новый год. Своими идеями поделились Анита Цой, Виктория Боня, Анна Семенович и Дмитрий Колдун.

Цой отметила, что ее родственники давно привыкли к тому, что в новогоднюю ночь она всегда работает и приходит домой лишь после двух часов ночи. В этом году в связи с пандемией COVID-19 артистка сядет за стол в положенное время вместе с семьей. Согласно традиции, Анита с супругом споют под гитару любимые песни, приготовят селедку под шубой, "Оливье", холодец. Кроме того, в меню будут присутствовать национальные корейские блюда, передает teleprogramma.pro.

Анна Семенович в отличие от многих коллег, в грядущую новогоднюю дочь будет работать. Артистка намерена выступить в новогоднюю ночь на сцене одного из российских городов, где не действуют такие строгие ограничения, как в Москве. Затем она отправится на дачу к родителям. Продолжить каникулы она планирует в Сочи, где будет кататься на лыжах.

Певец Дмитрий Колдун решил не расстраиваться из-за временных перебоев в работе и потратить незапланированный отпуск на покупку новогодних подарков. Кроме того, он заявил, что в этом году хочет просто насладиться праздником в семейном кругу. Артист планирует подготовить кулинарный сюрприз для родных.

Виктория Боня, которая обычно встречает Новый год в жарких странах, на сей раз останется на Лазурном берегу, где живет уже много лет. Она планирует отметить праздник с дочкой и родителями бывшего супруга, с которыми у нее прекрасные отношения. Телеведущая заметила, что заранее озаботилась поиском российских продуктов для новогоднего стола и привезла их из Москвы.