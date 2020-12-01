Сколько ни работай, а пенсия составит не более 40% от зарплаты

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1 декабря 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Размер российской пенсии в настоящее время составляет одну треть от зарплаты. За последние годы соотношение ни разу не приближалось даже к 40%. Новый бюджет также не предполагает значительного увеличения выплат. Эксперты и Пенсионный фонд по разным методикам оценивают достаточность пенсий.



В конце ноября Госдума приняла проект бюджета на 2021 год. По заявлениям главы Пенсионного фонда Максима Топилина, неработающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсий, превышающей годовой уровень инфляции.

Аудиторы Счётной палаты сообщили, что в ближайшие годы не предусмотрено увеличение коэффициента пенсии к утраченному заработку до 40%. Основным источником роста размера пенсий является федеральный бюджет. При этом пополняется ПФР только благодаря страховым взносам российских организаций.



Граждане, получающие невысокий доход, или вообще не имеющие официальной оплаты труда, при выходе на пенсию могут рассчитывать на получение суммы, доходящей до 40% от среднего заработка по стране. Пенсионная система России, как и зарубежные аналоги, готовится к пересмотру социальных обязательств перед гражданами. Это делается для спасения экономики от серьёзных проблем.



