В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом – 569

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1 декабря 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Marijan Murat/dpa

За прошедшие сутки в России впервые были подтверждены 569 смертей людей с COVID-19. Согласно последней информации, данный показатель стал рекордным с начала пандемии коронавируса нового типа.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что, в частности, за минувшие 24 часа 85 пациентов скончались в Санкт-Петербурге, 76 – в Москве, 25 – в Ростовской области. В общей сложности жертвами заболевания в РФ стали 40 464 человека.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России увеличилось на 26 402.