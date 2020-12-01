Путин поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем

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1 декабря 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин и Геннадий Хазанов. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Московского государственного театра эстрады Геннадию Хазанову по случаю его юбилея.

«Человек незаурядного и многогранного дарования, Вы пользуетесь искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет такого творческого успеха и востребованности – Ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым Вы щедро дарите свой талант», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отмечает 1 декабря 75-летие.

В июле этого года артист был госпитализирован в одну из московских клиник.