Геннадий Хазанов госпитализирован в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем

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4 июля 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

Художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова госпитализировали с нестабильной стенокардией. Артист дано жаловался на проблемы с сердцем.

Вчера вечером после оказания первой помощи, он отказался от госпитализации. Однако позже актёру стало еще хуже, и его забрали в больницу.

По информации канала «Mash» 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, врачи оказывают необходимое лечение.