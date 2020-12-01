Матвиенко предложила назначить Минтруд куратором семейной политики

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1 декабря 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России должен быть единый центр по поддержке семьи и детства.

По ее словам, в России до сих пор нет ведомства, которое бы курировало семейную политику. Полномочия по поддержке семьи и детства сегодня действительно распределены между различными министерствами и ведомствами. Минтруд занимается вопросами социальной защиты, за Минпросвещения закреплена сфера опеки, попечительства и профилактики безнадзорности, в работе с семьёй также задействованы Минздрав, МВД и другие ведомства.

«Получается, что единого центра управления семейной политикой на федеральном уровне нет», — пояснила спикер. При этом, по словам Матвиенко, в регионах есть успешные практики, когда создаются, условно говоря, министерства семьи, на которых замыкается вся работа.

«Достаточно грамотно распределить полномочия и определить одного ответственного исполнителя», – считает спикер. Таким исполнителем, по ее мнению, мог бы стать Минтруд.

Ранее Матвиенко назвала национальной идеей заботу о детях.