Матвиенко назвала национальной идеей заботу о детях
30 ноября 2020, 16:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Забота о детях в России становится настоящей объединяющей национальной идеей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, при решении вопросов семейной политики власти следует опираться на мнение граждан, поскольку «внимание семье, забота о детях сегодня становятся настоящей объединяющей национальной идеей».
Спикер Совфеда считает, что властям всех уровней необходимо опираться на мнение граждан, «слушать их и слышать, принимать те решения, которых ждут в российских семьях». Кроме этого, Матвиенко добавила, что российское законодательство в сфере сопровождения и защиты семей нуждается в системном совершенствовании.
Ране сообщалось, что из Госдумы отозвали законопроекты об изъятии детей из семьи.
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