Экспертиза по делу о гибели девочки в детсаду Краснодара поставлена под сомнение

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1 декабря 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня, первого декабря, в Ленинском суде Краснодара состоится слушанье по делу о гибели двухлетней девочки в детском саду №48.



Происшествие случилось в сентябре прошлого года. Во время прогулки детской группы на воспитанников ДДУ упало дерево, которое сломалось от сильного ветра. Двухлетняя девочка погибла, ещё один ребёнок и воспитательница получили травмы. По факту случившегося возбудили уголовное дело в отношении озеленителя Сергея Кравцова — работника городской администрации. Также дело возбудили в отношении заведующей учреждения Татьяны Бурлаковой.



СМИ не раз ставили под сомнение ход дела в отношении чиновника и работницы детсада. Так, качество экспертизы упавшего дерева остаётся под вопросом. Из экспертизы следует, что подсудимый озеленитель обследовал растение за полтора года до случившегося и не смог установить, что оно на тот момент было гнилым и подлежало спилу. Свидетельские показания, по сообщению "МК", подтверждают, что дерево и перед трагедией внешне было здоровым. Экспертиза не учитывает, что во время происшествия был сильный ветер с порывами до семнадцати метров в секунду и, кроме того, к дереву был привязан стальной трос. Экспертизу, к тому же, выполнил человек, который не имеет специальности озеленителя, а в проведении повторной экспертизы правоохранители фактически отказали подсудимым.



Реальной причиной, согласно анализу документов и свидетельских показаний, может являться отсутствие в кубанской столицы системы контроля за уходными работами над зелёными насаждениями. Дерево не проверялось в течение полутора лет до трагедии, не контролировалась правильность обрезки больных ветвей, поскольку у мэрии отсутствует право на проведение такого рода проверок. Это право прокуратура отменила ещё пять лет назад — в 2015, а сегодня её представители сами же и выступают обвинителями в процессе.