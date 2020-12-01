Политолог Орлов предложил внести изменения в закон о праве на приобретение оружия

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

ружье, pixabay.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выдвинул предложение о пожизненном лишении права на приобретение оружия за участие в несанкционированных акциях и беспорядках.

Письмо, в котором содержится данное предложение, было направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает RT.

Антон Орлов попросил главу ведомства оценить целесообразность внесения изменений в Федеральный закон "Об оружии" в части введения пожизненного запрета на покупку и владение оружием для граждан России, которые в течение одного года дважды совершили административное правонарушение по ст. 20.2 "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" КоАП России, или же преступление по ст. 212 "Массовые беспорядки" УК России.

Политолог заметил, что сейчас в России граждане, которые за один год дважды привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка или уголовной ответственности за массовые беспорядки, лишаются права на покупку оружия лишь до окончания срока административного наказания или же погашения судимости по уголовному делу.