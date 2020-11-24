Пискарев заявил, что ГД может обсудить вопрос о разрешении использовать охотничье оружие с 16 лет

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24 ноября 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит внесение в законодательство изменений, которые разрешат использовать охотничье ружье подросткам с 16 лет.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что в таком случае оно должно использоваться в присутствии взрослых.

По его словам, приглашать на охоту ребенка нужно с возрастными ограничениями,

«Мы предусматриваем возможность разрешить оружие, если ребенку 16 лет и больше, до 18 лет. Но в присутствии старшего - отца, который может его обучать и обеспечивать безопасность», – заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон о дистанционной работе во втором чтении в среду.