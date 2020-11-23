Госдума рассмотрит закон о дистанционной работе во втором чтении в среду
23 ноября 2020, 20:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.
Новая редакция законопроекта о дистанционке, подготовленная ко второму чтению, будет предусматривать, что работодатель сможет переводить сотрудников на дистанционную работу в случае ЧС без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.
Перевод работника на дистанционную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы.
Помимо этого, законопроектом будет предусматриваться, что дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.
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