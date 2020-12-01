Цены на ритуальные услуги в России могут снизить

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1 декабря 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

гроб, pixabay.com

Депутат Госдумы Антон Жарков внес в нижнюю палату парламента законопроект о реформе похоронного дела. В беседе с журналистами он рассказал о возможных последствиях предложенной им инициативы.

В документе предлагается ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб, а также обязанностям властей. В частности, речь идет о том, чтобы обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение подобной деятельности. Кроме того, рекомендуется вести реестр недобросовестных компаний и установить ответственность за раскрытие подробностей смерти человека. Более того, предлагается принимать заявки на погребение исключительно посредством специальных диспетчерских центров.

Антон Жарков убежден, что если подобные требования будут введены, то в отрасли вырастет конкуренция, вследствие чего ритуальные услуги могут упасть в цене.

Депутат обратил внимание на то, что сейчас жители России нередко становятся жертвами недобросовестных предпринимателей, которые вымогают у них деньги. Законопроект направлен на наведение порядка в сфере ритуальных услуг.