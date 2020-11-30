Чернышенко заявил, что регионы получили доступ к единому номеру 122

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30 ноября 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Все регионы России получили доступ к единому телефонному номеру 122 по COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, технический доступ к номеру имеют все регионы, в настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122, в тестовом режиме номер запустили 28 субъектов.

Среди регионов, которые подключили номер - Карелия, Вологодская, Тульская, Томская области, Краснодарский край и ряд других. Чернышенко подчеркнул, что сейчас самый актуальный вопрос - включенность глав субъектов для обеспечения эффективной работы колл-центров.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 26 338 новых случаев заражения COVID-19.