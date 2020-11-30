Кудрин считает, что обязательства по обеспечению жильем детей-сирот не исполняются

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30 ноября 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Кудрин. Фото: сайт ГД

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, чтобы очередь детей-сирот на получение жилья хотя бы не росла, нужно увеличить расходы по этой статье в два раза.

По его словам, правительство в крупных масштабах не исполняет обязательство об обеспечении детей-сирот жильем. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по реализации политики в сфере защиты семьи и детей, сообщается на сайте СП.

Кудрин отметил, что в этом году государство выделило субсидию на 10 млрд рублей, однако в целом решение проблемы относится к полномочиям регионов.

«Очевидно, что правительству нужно перезагрузить работу в этом направлении. Поскольку это социальное обязательство, которое правительство крупномасштабно не исполняет. При этом нужно не только деньги добавлять, но и четче определять правила, по которым дети-сироты могут получать жилье», – заявил Кудрин.

Ранее Кудрин говорил, что вторая волна коронавируса может обострить проблему безработицы в РФ.