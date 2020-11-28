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Кудрин считает, что вторая волна коронавируса может обострить проблему безработицы в РФ

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Кудрин считает, что вторая волна коронавируса может обострить проблему безработицы в РФ
глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин днем в субботу, 28 ноября, высказал мнение о том, что вторая волна пандемии коронавируса нового типа способна обострить проблему безработицы в России.

Кудрин в кулуарах "Общероссийского гражданского форума – 2020" отметил, что ожидал уровня безработицы в среднем около 8%, в крайнем случае – около 10%. В настоящий момент этот показатель находится на уровне 6,8%-6,9%, однако вторая волна пандемии COVID-19 может обострить проблему.

По словам главы Счетной палаты, государство приняло беспрецедентные меры по сохранению занятости, представив малому и среднему бизнесу кредиты и субсидии. Также Алексей Кудрин заметил, что вторая волна пандемии сейчас находится в самом разгаре и пик еще не пройден.

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