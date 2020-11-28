Кудрин заявил, что спад российской экономики в 2020 году может достигнуть 4,5%
28 ноября 2020, 13:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках выступления на "Общероссийском гражданском форуме – 2020" заявил, что спад в экономике страны в текущем году может составить до 4,5 процента.
Кудрин отметил, что в 2020 году европейская экономика упадет примерно на 8 или 9 процентов, а британская – на 11 процентов. Что касается российской экономики, то, согласно официальной статистике, спад составит 3,9 процента, однако глава Счетной палаты полагает, что показатель будет выше 4 процентов, вероятно 4,5.
По словам Алексея Кудрина, за последние пять лет уровень жизни в России существенно снизился, а ситуация с пандемией COVID-19 будет способствовать дальнейшему снижению.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.