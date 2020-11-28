Кудрин заявил, что спад российской экономики в 2020 году может достигнуть 4,5%

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28 ноября 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках выступления на "Общероссийском гражданском форуме – 2020" заявил, что спад в экономике страны в текущем году может составить до 4,5 процента.

Кудрин отметил, что в 2020 году европейская экономика упадет примерно на 8 или 9 процентов, а британская – на 11 процентов. Что касается российской экономики, то, согласно официальной статистике, спад составит 3,9 процента, однако глава Счетной палаты полагает, что показатель будет выше 4 процентов, вероятно 4,5.

По словам Алексея Кудрина, за последние пять лет уровень жизни в России существенно снизился, а ситуация с пандемией COVID-19 будет способствовать дальнейшему снижению.