Экономист Кричевский оценил совет Кудрина по хранению сбережений
26 октября 2020, 14:47[ «Аргументы Недели» ]
Экономист и радиоведущий Никита Кричевский оценил советы главы Счетной палаты, бывшего министра финансов Алексея Кудрина по хранению сбережений.
Кудрин посоветовал россиянам диверсифицировать собственные сбережения и часть хранить в валюте, если в ближайшие год или полтора их тратить не планируется, а часть в рублях. Прогнозировать курс рубля он считает "неблагодарным делом". Кричевский вспомнил, что Кудрин советовал то же самое и 10 лет назад. Эксперт подчеркнул, что в прошлом году Кудрин тоже делал оптимистичные прогнозы, которые не оправдались.
"Откуда Кудрину знать, что случится до конца года? Он что, Господь?" - считает Кричевский. Эксперт раскритиковал финансиста, отметив, что "никакой репутации у Кудрина по факту нет". По мнению экономиста, Кудрину должно быть стыдно за то, что он за 20 лет так и не дал новых советов насчет инвестирования.
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