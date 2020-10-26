Экономист Кричевский оценил совет Кудрина по хранению сбережений

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26 октября 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Кричевский, фото: twitter.com/nkrichevsky

Экономист и радиоведущий Никита Кричевский оценил советы главы Счетной палаты, бывшего министра финансов Алексея Кудрина по хранению сбережений.

Кудрин посоветовал россиянам диверсифицировать собственные сбережения и часть хранить в валюте, если в ближайшие год или полтора их тратить не планируется, а часть в рублях. Прогнозировать курс рубля он считает "неблагодарным делом".

Кричевский вспомнил, что Кудрин советовал то же самое и 10 лет назад. Эксперт подчеркнул, что в прошлом году Кудрин тоже делал оптимистичные прогнозы, которые не оправдались.

"Откуда Кудрину знать, что случится до конца года? Он что, Господь?" - считает Кричевский. Эксперт раскритиковал финансиста, отметив, что "никакой репутации у Кудрина по факту нет". По мнению экономиста, Кудрину должно быть стыдно за то, что он за 20 лет так и не дал новых советов насчет инвестирования.