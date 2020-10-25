Кудрин посоветовал россиянам диверсифицировать сбережения и часть хранить в валюте
25 октября 2020, 16:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посоветовал гражданам страны диверсифицировать собственные сбережения и часть хранить в валюте, если в ближайшие год или полтора их тратить не планируется.
Кудрин считает, что курс рубля до конца 2021 года останется примерно на уровне текущих значений. "Это неблагодарная вещь – курс рубля прогнозировать", – подчеркнул глава Счетной палаты.
По мнению Алексея Кудрина, если у гражданина есть небольшие сбережения, и он собирается обращаться к данным средствам, то их можно оставить в рублях. Если же россиянин хочет сохранить сумму примерно на год-полтора, то лучше диверсифицировать и часть сохранить в рублях, а часть оставить в валюте.
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