Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Кудрин посоветовал россиянам диверсифицировать сбережения и часть хранить в валюте

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Кудрин посоветовал россиянам диверсифицировать сбережения и часть хранить в валюте
глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посоветовал гражданам страны диверсифицировать собственные сбережения и часть хранить в валюте, если в ближайшие год или полтора их тратить не планируется.

Кудрин считает, что курс рубля до конца 2021 года останется примерно на уровне текущих значений. "Это неблагодарная вещь – курс рубля прогнозировать", – подчеркнул глава Счетной палаты.

По мнению Алексея Кудрина, если у гражданина есть небольшие сбережения, и он собирается обращаться к данным средствам, то их можно оставить в рублях. Если же россиянин хочет сохранить сумму примерно на год-полтора, то лучше диверсифицировать и часть сохранить в рублях, а часть оставить в валюте.

ЕТ

В мире

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Глава партии «Голос» Кира Рудик заявила, что депутаты Верховной рады готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от России за «нанесенный ущерб».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью