Кудрин посоветовал россиянам диверсифицировать сбережения и часть хранить в валюте

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25 октября 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посоветовал гражданам страны диверсифицировать собственные сбережения и часть хранить в валюте, если в ближайшие год или полтора их тратить не планируется.

Кудрин считает, что курс рубля до конца 2021 года останется примерно на уровне текущих значений. "Это неблагодарная вещь – курс рубля прогнозировать", – подчеркнул глава Счетной палаты.

По мнению Алексея Кудрина, если у гражданина есть небольшие сбережения, и он собирается обращаться к данным средствам, то их можно оставить в рублях. Если же россиянин хочет сохранить сумму примерно на год-полтора, то лучше диверсифицировать и часть сохранить в рублях, а часть оставить в валюте.