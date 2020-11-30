В Ивановской области вероятность летального исхода от коронавируса для пожилых достигла 75%
30 ноября 2020, 19:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Смертность среди пациентов старше 65 лет с коронавирусной инфекцией в Ивановской области достигает 75%.
Как отметил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин, в группе пациентов старше 75 лет рост летальных случаев «просто драматический». По его словам, 90% случаев смерти в этой возрастной группе сейчас либо коронавирус, либо обострение хронических заболеваний на фоне коронавируса.
По словам Фокина, в настоящее время в области 61% госпитализированных - это женщины, 47,5% пациентов - люди в возрасте от 46 до 65 лет, 29,5% - от 65 лет и старше.
Ранее Фокин сообщил о нехватке мест для хранения тел в моргах и возросшей нагрузке на патологоанатомов в Ивановской области.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.