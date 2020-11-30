В Ивановской области вероятность летального исхода от коронавируса для пожилых достигла 75%

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30 ноября 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Смертность среди пациентов старше 65 лет с коронавирусной инфекцией в Ивановской области достигает 75%.

Как отметил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин, в группе пациентов старше 75 лет рост летальных случаев «просто драматический». По его словам, 90% случаев смерти в этой возрастной группе сейчас либо коронавирус, либо обострение хронических заболеваний на фоне коронавируса.

По словам Фокина, в настоящее время в области 61% госпитализированных - это женщины, 47,5% пациентов - люди в возрасте от 46 до 65 лет, 29,5% - от 65 лет и старше.

Ранее Фокин сообщил о нехватке мест для хранения тел в моргах и возросшей нагрузке на патологоанатомов в Ивановской области.