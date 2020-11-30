Власти Ростовской области ужесточили ограничения и разрешили елочные базары
30 ноября 2020, 19:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: big-rostov.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес изменения в антикоронавирусное постановление – ряд ограничений вступают в силу с 1 декабря.
Согласно постановлению, в зрительные залы профессиональных спортивных соревнований и на стадионы будут пускать только четверть посетителей от общей вместимости, в кинотеатры – не более 40%. В ТРЦ полностью приостанавливается работа ледовых катков, запрещаются все ночные зрелищные мероприятия, в том числе и салюты.
Этим же постановлением власти Дона разрешили организацию елочных базаров.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области могут ввести режим ЧС из-за нехватки лекарств от коронавируса.
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