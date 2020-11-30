Режим повышенной готовности на Кубани продлили снова

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности на территории региона до 15 декабря.
В краевом оперштабе отметили, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции по-прежнему остаётся обязательным. Также запрещено проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении.
Как писали ранее "Аргументы Недели", в Краснодаре на очередного владельца заведения оформили протокол об административном правонарушении. На этот раз запрет на работу после полуночи нарушила кальянная.
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