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Аргументы Недели Общество 13+

Режим повышенной готовности на Кубани продлили снова

, 18:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Режим повышенной готовности на Кубани продлили снова

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности на территории региона до 15 декабря.

В краевом оперштабе отметили, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции по-прежнему остаётся обязательным. Также запрещено проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении.

Как писали ранее "Аргументы Недели", в Краснодаре на очередного владельца заведения оформили протокол об административном правонарушении. На этот раз запрет на работу после полуночи нарушила кальянная.

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