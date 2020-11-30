В Краснодаре очередное заведение

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30 ноября 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Владельца кальянной "Паровоз" в Краснодаре привлекли к административной ответственности за работу заведения после полуночи.



В краевом департаменте потребсферы сообщили, что на бизнесмена уже составлен протокол. В ходе рейда проверяющие зафиксировали нарушение режима повышенной готовности.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о призыве мэра кубанской столицы Евгения Первышова "не доводить до греха". Градоначальник обратился к краснодарским предпринимателям с просьбой соблюдать введённые ограничения и подумать о здоровье своих клиентов.