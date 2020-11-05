"Не доводите до греха": мэр Краснодара обратился к владельцам ночных клубов

Глава Краснодара Евгений Первышов в своём telegram-канале сообщил, что дополнительные ограничения из-за пандемии пока вводить не будут, но контроль за выполнением уже существующих предписаний ужесточат.
По словам мэра, сейчас система здравоохранения справляется с нагрузкой, но чтобы не допустить вспышек и резкого роста заболевших необходимо неукоснительно выполнять действующие требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции.
"Сам переболел коронавирусом, никому не посоветую оказаться на койке с таким диагнозом", — написал глава кубанской столицы и попросил горожан проявить сознательность.
Отдельно Первышов обратился к владельцам ночных клубов и заведений общепита. Политик призвал их не нарушать запрет на проведение концертов и дискотек, а также на работу после полуночи.
"Не доводите до греха, не превращайте свои заведения в очаги распространения инфекции", — написал в обращении мэр и напомнил, что наказание за нарушение — прекращение работы на срок до трёх месяцев.
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