"Не доводите до греха": мэр Краснодара обратился к владельцам ночных клубов

Аргументы Недели → Общество 13+

5 ноября 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

rg.ru

Глава Краснодара Евгений Первышов в своём telegram-канале сообщил, что дополнительные ограничения из-за пандемии пока вводить не будут, но контроль за выполнением уже существующих предписаний ужесточат.



По словам мэра, сейчас система здравоохранения справляется с нагрузкой, но чтобы не допустить вспышек и резкого роста заболевших необходимо неукоснительно выполнять действующие требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции.



"Сам переболел коронавирусом, никому не посоветую оказаться на койке с таким диагнозом", — написал глава кубанской столицы и попросил горожан проявить сознательность.



Отдельно Первышов обратился к владельцам ночных клубов и заведений общепита. Политик призвал их не нарушать запрет на проведение концертов и дискотек, а также на работу после полуночи.



"Не доводите до греха, не превращайте свои заведения в очаги распространения инфекции", — написал в обращении мэр и напомнил, что наказание за нарушение — прекращение работы на срок до трёх месяцев.