Депутата заксобрания Алтайского края оштрафовали за нарушение самоизоляции

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30 ноября 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: сайт Госдума РФ

В Барнауле суд оштрафовал депутата краевого Заксобрания Николая Бушкова.

Единоросс нарушил режим самоизоляции, теперь ему придется заплатить 15 тысяч рублей.

Народного избранника привлекли к ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП. У депутата подтвердилось заражение коронавирусом, тем не менее, он нарушил требование по самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Алтайский край не справляется с пандемией.