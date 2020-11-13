Алтайский край не справляется с пандемией, правительство региона разводит руками

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 ноября 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

В начале ноября в одном из крупных городов Алтайского края - Бийске - сломался единственный аппарат компьютерной томографии. Диагностический центр города, где находился томограф, обслуживал соседние города и районы. Это более четверти миллиона человек.



В региональном Минздраве сообщили, что пациентов будут обследовать на рентген-аппаратах и флюоростанциях по месту жительства. Но поломка КТ не стала единственной проблемой города. В местных СМИ сообщают, что в городских ковидных госпиталях не хватает мест, в аптеках и поликлиниках отсутствуют лекарства. Правда, региональные чиновники апеллируют другими данными. По их мнению, аптечный рынок имеет свои особенности, ситуация с поставкой лекарств в крае точно такая же, как и в других регионах. Ситуация сложная, но контролируемая, заверили в минздраве Алтайского края. Жители города Бийска с «управляемостью» не согласны. Горожане не могут дозвониться на горячие линии, в Роспотребнадзор, в поликлиники. Вызвать врача на дом не представляется возможным. Бесплатно тест на коронавирус могут сдать только пациенты с высокой температурой. Остальным за него приходится платить порядка 1800 рублей.



Честно об эпидемиологической ситуации в городе рассказала заведующая инфекционным отделением центральной городской больницы Лариса Фоминская. Она сообщила, что врачи не получают доплат за работу с инфицированными пациентами. Лекарств в больницах нет, персонала не хватает, ситуация близкая к коллапсу. Губернатор Виктор Томенко в курсе происходящего, но никаких мер не предпринимается.



