Банки могут обязать указывать сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладам

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30 ноября 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

Законопроект направлен на повышение информированности вкладчика об условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклады, а также снижение рисков вкладчиков при принятии решения о выборе конкретного вклада и кредитной организации, говорится в пояснительной записке к документу.

Как отметил председатель профильного комитета Анатолий Аксаков, предлагается обязать кредитные организации раскрывать в договоре банковского вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте информацию о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.

«Воспользовавшись малой информированностью клиента, в банке клиента могут попросту обмануть», - считает Аксаков.

Ранее в Госдуме опровергли информацию о проверке пенсионеров.