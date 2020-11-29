В Госдуме опровергли информацию о проверке пенсионеров

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29 ноября 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Минерва Макгонагалл на скриншоте кадра из фильма о Гарри Поттере

Дополнительных проверок пенсионеров в следующем году не планируется. С таким заявлением выступил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. В этом заявлении, как будто, присутствует какая-то недоговоренность. Она настораживает еще больше.



Пенсионный фонд России будет работать в 2021 году в обычном режиме. Госдума отреагировала на новость о дополнительных проверках пенсионеров на предмет дополнительных доходов. Андрей Исаев заявил, что их не будет.

«Естественно, что эта новость вызвала у нас обеспокоенность и удивление», — пояснил первый зампред фракции «Единая Россия»: «Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда. Я разговаривал и с Топилиным, и с Пудовым на эту тему. Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году».

Новость о дополнительных проверках пенсионеров Исаев назвал «более, чем странной информацией».

Но странным выглядит само заявление Андрея Исаева. Работа в штатном режиме не опровергает дополнительных проверок. Они могли быть забиты в планы работы фонда на следующий год. И это такой же штатный режим.