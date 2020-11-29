ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В соцсетях прокомментировали проверку пенсионеров-«богатеев»

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В соцсетях прокомментировали проверку пенсионеров-«богатеев»
фото: pixabay.com

Пользователи социальных сетей раскритиковали предстоящие в 2021 году проверки доходов российских пенсионеров, о которых сообщила преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Пользователи Instagram пишут, что лучше проверить Пенсионный фонд РФ, в не пенсионеров.  Ряд фолловеров написали свои предположения в Тwitter.com о том, что проверка пенсионеров направлена на пополнение средства в бюджет страны.

По убеждению некоторых пользователей сети, вряд российские пенсионеры получают больше, чем положено.

Зарегистрированного в сети под ником Папаша Карлеоне цитирует URA.RU: "Видать совсем оскудела казна российская. Выделят пенсионерам нищенские пенсии, а потом идет проверять, не утаил ли доходы, и не украл ли чего пенсионер от государства".

ИЧ

Общество

В Госдуме опровергли информацию о проверке пенсионеров

В Госдуме опровергли информацию о проверке пенсионеров

Дополнительных проверок пенсионеров в следующем году не планируется. С таким заявлением выступил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. В этом заявлении, как будто, присутствует какая-то недоговоренность. Она настораживает еще больше.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью