В соцсетях прокомментировали проверку пенсионеров-«богатеев»

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29 ноября 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Пользователи социальных сетей раскритиковали предстоящие в 2021 году проверки доходов российских пенсионеров, о которых сообщила преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Пользователи Instagram пишут, что лучше проверить Пенсионный фонд РФ, в не пенсионеров. Ряд фолловеров написали свои предположения в Тwitter.com о том, что проверка пенсионеров направлена на пополнение средства в бюджет страны.

По убеждению некоторых пользователей сети, вряд российские пенсионеры получают больше, чем положено.

Зарегистрированного в сети под ником Папаша Карлеоне цитирует URA.RU: "Видать совсем оскудела казна российская. Выделят пенсионерам нищенские пенсии, а потом идет проверять, не утаил ли доходы, и не украл ли чего пенсионер от государства".