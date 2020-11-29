В соцсетях прокомментировали проверку пенсионеров-«богатеев»

Пользователи Instagram пишут, что лучше проверить Пенсионный фонд РФ, в не пенсионеров. Ряд фолловеров написали свои предположения в Тwitter.com о том, что проверка пенсионеров направлена на пополнение средства в бюджет страны.
По убеждению некоторых пользователей сети, вряд российские пенсионеры получают больше, чем положено.
Зарегистрированного в сети под ником Папаша Карлеоне цитирует URA.RU: "Видать совсем оскудела казна российская. Выделят пенсионерам нищенские пенсии, а потом идет проверять, не утаил ли доходы, и не украл ли чего пенсионер от государства".
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