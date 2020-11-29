Эксперт Иванова-Швец объяснила, как будут проверять пенсионеров в 2021 году

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29 ноября 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

пенсионер, фото: pixabay.com

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что в 2021 году пройдут проверки российских пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов. По ее словам, это позволит восстановить законность получения выплат, что положительно отразится на состоянии пенсионной системы.

«… будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», - пояснила она.

Иванова-Швец отметила, что в первую очередь будут проверять наличие дополнительных доходов. Такие проверки, направленные на исключение получения различных надбавок и доплат к пенсии, могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты, пояснила она. Эксперт добавила, что эти органы могут осуществить такие проверки самостоятельно и человеку никуда идти не надо.

Также пройдут проверки места жительства. Она уточнила, что это коснется тех, кто получает повышенные пенсии в северных регионах или получают выплаты по доверенности через другое лицо. Однако в этом случае пенсионер сам должен обратиться в ПФР для подтверждения данных.

Еще проверят людей, которые получают пенсию, начисленную ПФР, но проживают в других странах. Они должны раз в год обращаться в российское консульство, чтобы подтвердить, что до сих пор живы, объяснила эксперт.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», - резюмировала Иванова-Швец.