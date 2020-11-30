В Забайкалье врачи на дому вылечили 101-летнюю женщину от коронавируса

В Забайкальском крае врачам удалось на дому вылечить от коронавируса 101-летнюю женщину с инвалидностью I группы. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в пресс-службе главы региона.
Коронавирус у пожилой жительницы Тунгокоченского района выявили в начале ноября. Она проходила лечение амбулаторно, поскольку входит в категорию маломобильных пациентов. Ежедневно гражданку осматривали врачи, ей оказывался постоянный уход.
У 101-летней женщины долго сохранялась одышка, хотя отрицательный тест на COVID-19 пришел уже 11 ноября. В настоящий момент пациентка чувствует себя хорошо.
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