В начале декабря челябинцы смогут кататься на коньках в парке им. Терешковой
30 ноября 2020, 11:34[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Посетители парка смогут прокатиться не на отдельном катке, а на аллеях парка.
Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, в настоящее время здесь работают канадские ледозаливочные комбайны Olympia. Машины куплены за счет Челябинского электрометаллургического комбината. В парке завершаются и другие работы для комфортного времяпрепровождения челябинцев: устанавливаются столбы для нового освещения и праздничных гирлянд, обустраиваются домики для проката коньков и организации пункта горячего питания.
В связи с тем, что лед на аллеях будет искусственным, то он не растает даже в плюсовые температуры. В специальные трубки зальют хладагент.
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