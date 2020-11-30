В начале декабря челябинцы смогут кататься на коньках в парке им. Терешковой

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30 ноября 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы администрации Челябинска

Посетители парка смогут прокатиться не на отдельном катке, а на аллеях парка.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, в настоящее время здесь работают канадские ледозаливочные комбайны Olympia. Машины куплены за счет Челябинского электрометаллургического комбината.

В парке завершаются и другие работы для комфортного времяпрепровождения челябинцев: устанавливаются столбы для нового освещения и праздничных гирлянд, обустраиваются домики для проката коньков и организации пункта горячего питания.

В связи с тем, что лед на аллеях будет искусственным, то он не растает даже в плюсовые температуры. В специальные трубки зальют хладагент.

Открытие парка планируют на 6 декабря.