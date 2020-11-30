В России за сутки скончались 368 пациентов с коронавирусом

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30 ноября 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки в России скончались 368 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, 74 пациента с коронавирусом за прошедшие 24 часа скончались в Москве, по 20 в Московской области и Санкт-Петербурге. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 39 895 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории России подтвердили 26 338 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.