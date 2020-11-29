В Башкирии охотник случайно застрелил в лесу замначальника отдела МЧС Рената Абдульманова

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29 ноября 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Башкирии во время охоты убит заместитель начальника отдела регионального управления МЧС Ренат Абдульманов. Трагедия произошла 27 ноября. Известно, что Абдульманов находился в отпуске.

По версии следствия, днем в тот день пятеро мужчин, в том числе сотрудник МЧС, охотились в лесопосадке вблизи деревни Красный Восток Куюргазинского района.

Один из охотников, заметив пробегающего лося, произвел в него несколько выстрелов из своего карабина, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения. В результате одна пуля попала в грудь другого охотника. Все участники охоты уложили раненого мужчину в автомобиль и повезли в больницу. Он скончался по пути в больницу. Врачи констатировали его смерть.

Ренату Абдульманову было 39 лет.

По данным СКР, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований.

28 ноября стало известно о гибели на охоте замглавы города Новоуральска Михаила Черницкого.