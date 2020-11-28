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Погиб заместитель главы Новоуральска Михаил Черницкий

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Погиб заместитель главы Новоуральска Михаил Черницкий
фото: pixabay.com

По факту гибели заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого возбуждено уголовное дело.  Черницкий найден мертвым в ночь на субботу, 28 ноября. По предварительной версии, замглавы Новоуральска был застрелен товарищем на охоте под Алапаевском.

Об этом сообщили источники URA.RU в силовых структурах и в пресс-службе следственного комитета РФ по Свердловской области. Оружие, из которого был сделан выстрел, изъято и находится у следователей.

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" возбуждено Алапаевским следственным отделом СКР. В рамках дела назначены соответствующие экспертизы.

Михаилу Черницкому было 58 лет. У чиновника остались супруга, четверо детей и трое внуков.  Черницкий родился в Свердловске. Окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького по специальности "Физик-преподаватель". Занимал руководящие должности в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. На должность заместителя главы администрации Новоуральского городского округа был назначен в августе 2019 года.

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