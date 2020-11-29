Генпрокуратура Азербайджана обвиняет крымского депутата в умышленном убийстве, совершенном преступной группой

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29 ноября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Армена МАРТОЯНА обвиняют в умышленном убийстве, совершенном преступной группой или организацией.

Помимо этого обвинения МАРТОЯНУ инкриминируют ведение агрессивной войны, а также незаконное пересечение госграницы Азербайджана. Инициатором выступила генеральная прокуратура Азербайджана.

В интервью «Спутник Армения» МАРТОЯН раскритиковал позицию Армении по ситуации в Нагорном Карабахе, обвинив власти в бездействии. По его словам, в Армению с разных концов мира приехали около 450 добровольцев, имеющих опыт ведения боевых действий, но их предложение было проигнорировано. «Я был в легком шоке», - прокомментировал свое ощущение МАРТОЯН.

Напомним, что при посредничестве России между Баку и Ереваном было достигнуто мирное соглашение по Нагорному Карабаху, которое в Армении многими оценивается как несправедливое.

Армен МАРТОЯН депутат Госсовета Крыма, председатель общественной организации «Союз ветеранов свободного полка Народного ополчения Крыма».

В свою очередь МАРТОЯН отметил, что обвинения, которые выдвинула азербайджанская сторона, совершенно беспочвенны и бессмысленны.

«Во-первых, будучи там два дня, я бы физически не смог участвовать в военных действиях. А во-вторых, если бы я участвовал, я бы наоборот гордился бы этим. Они бы ощутимо узнали бы, что я участвовал в военных действиях», — подчеркнул МАРТОЯН.