ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Генпрокуратура Азербайджана обвиняет крымского депутата в умышленном убийстве, совершенном преступной группой

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Генпрокуратура Азербайджана обвиняет крымского депутата в умышленном убийстве, совершенном преступной группой
an-crimea.ru

Армена МАРТОЯНА обвиняют в умышленном убийстве, совершенном преступной группой или организацией.

Помимо этого обвинения МАРТОЯНУ инкриминируют ведение агрессивной войны, а также незаконное пересечение госграницы Азербайджана. Инициатором выступила генеральная прокуратура Азербайджана.

В интервью «Спутник Армения» МАРТОЯН раскритиковал позицию Армении по ситуации в Нагорном Карабахе, обвинив власти в бездействии. По его словам, в Армению с разных концов мира приехали около 450 добровольцев, имеющих опыт ведения боевых действий, но их предложение было проигнорировано. «Я был в легком шоке», - прокомментировал свое ощущение МАРТОЯН.

Напомним, что при посредничестве России между Баку и Ереваном было достигнуто мирное соглашение по Нагорному Карабаху, которое в Армении многими оценивается как несправедливое.

Армен МАРТОЯН депутат Госсовета Крыма, председатель общественной организации «Союз ветеранов свободного полка Народного ополчения Крыма».

В свою очередь МАРТОЯН отметил, что обвинения, которые выдвинула азербайджанская сторона, совершенно беспочвенны и бессмысленны.

«Во-первых, будучи там два дня, я бы физически не смог участвовать в военных действиях. А во-вторых, если бы я участвовал, я бы наоборот гордился бы этим. Они бы ощутимо узнали бы, что я участвовал в военных действиях», — подчеркнул МАРТОЯН.

ГБ

Общество

Эксперт Иванова-Швец объяснила, как будут проверять пенсионеров в 2021 году

Эксперт Иванова-Швец объяснила, как будут проверять пенсионеров в 2021 году

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что в 2021 году пройдут проверки российских пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов. По ее словам, это позволит восстановить законность получения выплат, что положительно отразится на состоянии пенсионной системы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью