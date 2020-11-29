В России выявили более 26,6 тысяч новых случаев коронавируса, 459 - умерли
29 ноября 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа составило 2 269 316 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 29 ноября.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26 683 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5901 (22,1%) без клинических проявлений … подтверждено 459 летальных случаев... За весь период по России умерло 39 527 человек … выписано по выздоровлению 21 987 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве - 6798, Санкт-Петербурге – 3701 и Московской области - 1069.
Ранее врач Александр Мясников рассказал о возможном возникновении новой эпидемии с высокой смертностью, отметив, что коронавирус к таким не относится.
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