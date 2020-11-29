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В России выявили более 26,6 тысяч новых случаев коронавируса, 459 - умерли

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили более 26,6 тысяч новых случаев коронавируса, 459 - умерли
медик, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа составило 2 269 316 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 29 ноября.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26 683 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5901 (22,1%) без клинических проявлений … подтверждено 459 летальных случаев... За весь период по России умерло 39 527 человек … выписано по выздоровлению 21 987 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве - 6798, Санкт-Петербурге – 3701 и Московской области - 1069.

Ранее врач Александр Мясников рассказал о возможном возникновении новой эпидемии с высокой смертностью, отметив, что  коронавирус  к таким не относится.

БА

Общество

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