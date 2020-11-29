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Мясников спрогнозировал появление новой эпидемии с высокой смертностью

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Мясников спрогнозировал появление новой эпидемии с высокой смертностью
медик, фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о возможном возникновении новой эпидемии с высокой смертностью, отметив, что новая коронавирусная инфекция к таким не относится.

Мясников призвал разработать меры в борьбе с предстоящей угрозой, например, «универсальную» вакцину против гриппа. По его словам, миру грозит именно он: «"Птичий" или "свиной" рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! Первая мутация - это переход вируса от животного к человеку, а вторая - от человека к человеку».

Врач добавил, что в Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а «до беды один шаг!». Однако попытка создать «универсальную» вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом, уточнил он. Кроме того, Мясников заявил, что COVID-19 показал, что люди не были готовы к появлению такой инфекции, но теперь стало ясно, сколько нужно времени для разработки лекарства.

«Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей», - резюмировал эксперт.

БА

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