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Глава Минздрава РФ считает, что эпидемия коронавируса в РФ может завершиться в следующем году

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава Минздрава РФ считает, что эпидемия коронавируса в РФ может завершиться в следующем году
Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Эпидемия коронавируса в России может завершиться в 2021 году. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он также добавил, что в стране делается все необходимое для этого.

Тем не менее, по словам министра, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, но принимаемые меры дают эффект.

Ранее глава Минздрава заявил, что не видит смысла в введении в России тотального масочного режима.

ДВа

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