Глава Минздрава Мурашко считает, что вводить в РФ тотальный масочный режим нет смысла

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27 ноября 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

россияне в масках, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 27 ноября, сообщил, что не имеет смысла вводить тотальный масочный режим на всей территории страны в связи с пандемией коронавируса.

В рамках пресс-конференции в Будапеште Мурашко отметил, что масочный режим в Российской Федерации регламентируется постановлениями главного санитарного врача страны. Глава Минздрава добавил, что в РФ создана, в частности, гибкая система введения определенных ограничений в регионах.

Михаил Мурашко подчеркнул, что Россия – очень большая страна, вследствие чего нет смысла вводить одинаковый режим на всей территории.