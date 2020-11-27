ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Глава Минздрава Мурашко считает, что вводить в РФ тотальный масочный режим нет смысла

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава Минздрава Мурашко считает, что вводить в РФ тотальный масочный режим нет смысла
россияне в масках, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 27 ноября, сообщил, что не имеет смысла вводить тотальный масочный режим на всей территории страны в связи с пандемией коронавируса.

В рамках пресс-конференции в Будапеште Мурашко отметил, что масочный режим в Российской Федерации регламентируется постановлениями главного санитарного врача страны. Глава Минздрава добавил, что в РФ создана, в частности, гибкая система введения определенных ограничений в регионах.

Михаил Мурашко подчеркнул, что Россия – очень большая страна, вследствие чего нет смысла вводить одинаковый режим на всей территории.

ЕТ

В мире

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Судя по всему, военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе воодушевили украинское руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью