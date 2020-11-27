Глава Минздрава Мурашко считает, что вводить в РФ тотальный масочный режим нет смысла
27 ноября 2020, 15:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 27 ноября, сообщил, что не имеет смысла вводить тотальный масочный режим на всей территории страны в связи с пандемией коронавируса.
В рамках пресс-конференции в Будапеште Мурашко отметил, что масочный режим в Российской Федерации регламентируется постановлениями главного санитарного врача страны. Глава Минздрава добавил, что в РФ создана, в частности, гибкая система введения определенных ограничений в регионах.
Михаил Мурашко подчеркнул, что Россия – очень большая страна, вследствие чего нет смысла вводить одинаковый режим на всей территории.
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