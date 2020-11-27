Песков объяснил, почему в Сарове Путин и участники встречи были без масок

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27 ноября 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Владимир Путин и Глеб Никитин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в Сарове был без маски и не отказался от рукопожатия.

«… в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается», - пояснил он, отметив, что были приняты все необходимые меры в связи с эпидемиологической ситуацией.

Песков не исключает того, что Путин является примером для граждан, но, по его словам, это было «не просто массовое бесконтрольное общение».

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в четверг, 26 ноября, в Саров.