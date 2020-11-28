В администрации Хабаровска сообщили, что в субботу митинг в поддержку Фургала собрал менее 150 человек

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28 ноября 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

кадр sledcom.ru/youtube.com, globallookpress.com

В Хабаровске в субботу, 28 ноября, прошел очередной митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным региональной администрации, этот субботний митинг в поддержку Фургала собрал менее 150 человек.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке экс-главы региона проходят с июля.

В Хабаровске заявили о прекращении митингов за Фургала. Акции, проводимые в будни, фактически прекратились.

Власти Хабаровского края отметили, что продолжающие выходить на митинги граждане рискуют своим здоровьем в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Также администрация отметила, что все протестующие "остаются под пристальным вниманием силовых структур.

По данным властей города, 7 ноября на акцию вышли примерно 250 человек.