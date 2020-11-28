В администрации Хабаровска сообщили, что в субботу митинг в поддержку Фургала собрал менее 150 человек
28 ноября 2020, 19:48[ «Аргументы Недели» ]
В Хабаровске в субботу, 28 ноября, прошел очередной митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным региональной администрации, этот субботний митинг в поддержку Фургала собрал менее 150 человек.
Несанкционированные акции в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке экс-главы региона проходят с июля.
В Хабаровске заявили о прекращении митингов за Фургала. Акции, проводимые в будни, фактически прекратились. Власти Хабаровского края отметили, что продолжающие выходить на митинги граждане рискуют своим здоровьем в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Также администрация отметила, что все протестующие "остаются под пристальным вниманием силовых структур.
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