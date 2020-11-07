В Хабаровске начался митинг в поддержку Фургала

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7 ноября 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

задержание Сергея Фургала, фото: sledcom.ru/youtube.com/globallookpress.com

В Хабаровске в субботу, 7 ноября, началась очередная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Участники акции собрались в центре Хабаровска на площади Ленина.

На площади сегодня собирали подписи под обращением к суду с просьбой перевести Фургала под домашний арест. Собравшись в центре, протестующие двинулись шествием по городу. В руках участников акции транспаранты с надписью «Мы не уйдем!», - сообщает портал DVHab.

В администрации Хабаровска сообщили, что люди собрались в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции и ограничений на проведение массовых мероприятий. По данным властей города, сегодня на акцию вышли примерно 250 человек. В минувшую пятницу на Хабаровск обрушился снежный циклон. Люди вышли на акцию не в самую лучшую погоду.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке экс-главы региона Сергея Фургала проходят уже несколько месяцев.

Исполнять обязанности губернатора назначен Михаил Дегтярев.