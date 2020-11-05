По числу положительных упоминаний в соцсетях Дегтярев занял последнее место

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5 ноября 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занял второе место по упоминаниям глав регионов в соцсетях, обойдя находившегося ранее на этой строчке Рамзана Кадырова. При этом на числу позитивных сообщений Дегтярев находится на последнем месте.

Итак, авторы исследования Центра политической конъюнктуры указывают, что по числу упоминаний глав субъектов РФ Михаил Дегтярев уступает только Сергею Собянину – московскому градоначальнику. У врио губернатора Хабаровского края аналитики насчитали 116 тысяч упоминаний в соцсетях, а у столичного мэра – 478 тысяч. При этом главу Чечни Рамзана Кадырова Дегтярев оставил позади – о том упомянули в социальных медиа 90 тысяч раз.

Напомним, что помимо проводящего в Хабаровске протеста вот уже более трех месяцев подряд, упоминаний Дегтяреву добавили его собственные высказывания, как, например, об «отсутствии народных денег». Тут ему удалось переплюнуть даже высказывания Кадырова, связанные с карикатурой на пророка Мухаммеда в скандальном «Шарли Эбдо».

Однако похвастаться положительными упоминаниями Дегтярев не может. Из всех глав регионов России он находится в самом низу рейтинга.