Депутат Госдумы Смолин оценил упрощение оформления инвалидности

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28 ноября 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Россиянам, имеющим инвалидность, больше не придётся повторно обращаться в поликлинику с результатами медицинских обследований для уточнения направления. В России упрощены правила получения инвалидности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаилом Мишустин.

Депутат Госдумы, вице-президент общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Олег Смолин оценил новое постановление правительства России как "один из шагов по дебюрократизации оформления инвалидности".

Как отметил Смолин, вопрос поднимается давно, больше 10 лет, некоторые шаги были ранее сделаны, но люди с инвалидностью часто жалуются на то, что оформление крайне сложно, им приходится сталкиваться с рядом сложностей в процессе оформления подтверждающих медицинских документов - передает RT.

По словам депутата, людям приходится пройти большое количество врачей, потратить на это месяц, и заметить недовольство врачей, так как у них много других забот. И еще проблема — доступность медико-социальной экспертизы.

Есть надежда, что теперь проблем при оформлении инвалидности не будет. Смолин также обратил внимание на то, что постановление было подписано накануне Международного дня инвалидов.