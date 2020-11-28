Аргументы Недели → Общество 13+

28 ноября 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В России упрощены правила получения инвалидности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаилом Мишустин. Теперь россиянам, которым для установления или подтверждения инвалидности не хватает сведений о результатах медицинских обследований в направлении на медико-социальную экспертизу, не придется повторно обращаться в поликлинику.

По новому порядку, специалисты бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) должны сами возвращать направление в поликлинику, чтобы получить недостающую для оформления пациенту инвалидности информацию.

В документе, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным, говорится, что возврат направлений из бюро МСЭ в поликлинику должен занимать не более трех рабочих дней. После этого документы должны быть обработаны максимум за 14 дней.

В пресс-службе кабмина уточнили, что новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который был утвержден из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и действует до 1 марта 2021 года. Он предполагает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро МСЭ.