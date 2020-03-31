Минтруд предлагает временно устанавливать инвалидность без личного присутствия заявителя

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

До 1 октября 2020 года инвалидность предлагают устанавливать без личного присутствия заявителя из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. С такой инициативой выступило министерство труда и соцзащиты РФ.

Согласно документу, который ведомство внесет в правительство, порядок оформления изменится как для тех, кто проходит повторную экспертизу, так и для тех, кто обращается с заявлением на инвалидность впервые.

Минтруд также предложил автоматически продлевать на полгода ранее установленные группы инвалидности, в том числе для детей, если время очередного переосвидетельствования совпадет с действием новых правил.

В министерстве считают, что новые меры затронут около 180 тысяч россиян.

Ранее в Минтруде рассказали, как будет оплачиваться больничный по карантину.