Минтруд предлагает временно устанавливать инвалидность без личного присутствия заявителя

До 1 октября 2020 года инвалидность предлагают устанавливать без личного присутствия заявителя из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. С такой инициативой выступило министерство труда и соцзащиты РФ.
Согласно документу, который ведомство внесет в правительство, порядок оформления изменится как для тех, кто проходит повторную экспертизу, так и для тех, кто обращается с заявлением на инвалидность впервые.
Минтруд также предложил автоматически продлевать на полгода ранее установленные группы инвалидности, в том числе для детей, если время очередного переосвидетельствования совпадет с действием новых правил.
В министерстве считают, что новые меры затронут около 180 тысяч россиян.
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