В Таиланде ученые обнаружили недалеко от Бангкока скелет 12-метрового кита возрастом примерно 5000 лет

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28 ноября 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Таиланде в ходе раскопок недалеко от Бангкока ученые обнаружили скелет 12-метрового кита Брайда. По предварительным оценкам исследователей, возраст останков морского млекопитающего составляет от 3000 до 5000 лет.

Киты этого вида могут вырастать до 28 тонн. Эти киты обитают в тропических морях по всему миру. У найденного скелета только череп длиной три метра. Останки сохранились в хорошем состоянии. Министр окружающей среды Таиланда Варавут Сильпа-арча написал в соцсетях, что в Азии мало окаменелостей китов, но еще меньше в таком хорошем состоянии.

Территория, которую занимает Таиланд, за последние 10 тысяч лет поднялась примерно на четыре метра относительно уровня моря. Поэтому останки древнего кита оказались на суше.

В ходе раскопок также были найдены части древних крабов, скатов, акул и ракушек, - сообщает МИР24. Эксперты проведут специальное углеродное исследование, чтобы точнее оценить возраст находок.

Ученые отмечают, что это открытие поможет в изучении китов Брайда и их жизнедеятельности, а также позволит узнать больше новой информации о палеобиологических и геологических условиях того периода.

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