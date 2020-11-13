Власти Таиланда пустят в страну туристов, у которых есть на счете 500 тысяч бат и страховка, но не из всех стран

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13 ноября 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ, ТАСС

фото: pixabay.com

Власти Таиланда разрешили въезд в королевство иностранным туристам, у которых на банковском счете хранится не менее 500 тысяч бат (1,3 млн российских рублей). Кроме наличия такой суммы на счете туристу необходима страховка на сумму не менее $100 тысяч на весь срок пребывания в Таиланде.

Она должна покрывать расходы на лечение коронавирусной инфекции COVID-19. Стоимость визы в Таиланд составит €30–40, - сообщает портал Travel Off Path.

Туристы, имеющие необходимую суму на счетах и страховку, могут претендовать на визы типа TR, которые выдаются на 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

При въезде в Таиланд всем иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. После нужно сдать анализ повторно в аэропорту и две недели провести на карантине.

Россиян пока в Таиланд не пустят, так как наша страна не входит в список стран с благоприятной эпидемической обстановкой. В консульстве не уточнили примерные сроки возобновления выдачи туристических виз.

В Таиланде зафиксированы самые низкие уровни заболеваемости и смертности от COVID-19. В стране зарегистрировано 3 852 случаев заболевания COVID-19. Скончались 60 человек.